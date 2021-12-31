На Харьковщине женщина родила в автомобиле скорой помощи

Харьковские медики скорой помощи приняли роды у женщины в специализированном автомобиле ЭМП.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Праздничный день 31 декабря начался с замечательной новости — в присутствии медиков и при непосредственной акушерской помощи в специализированном авто ЭМД родился здоровый мальчик , весом 3300 г, ростом 51 см, 8 баллов по шкале Апгар», — говорится в сообщении.

Вызов к беременной женщине поступил в службу «103» 31 декабря в 05:29.

Прибывшая по вызову бригада ЭМД 803 в составе врача Максима Перепелицы, медбрата Андрея Кривоноса и водителя Владимира Федорова помогла 28-летней харьковчанке родить здорового мальчика.