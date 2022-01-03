В центре Харькова произошел пожар в 4-этажном доме

В Новобаварском районе Харькова сегодня, 3 января, утром произошел пожар в жилом 4-х этажном доме на ул. Конторской, 12.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Вызов на пожар поступил спасателям в 07:33.
На момент прибытия пожарных было установлено, что горит деревянная балка чердачного перекрытия на площади 7 кв.
В 07:55 пожар огнеборцы локализовали, в 10:22 ликвидировали.
Во время пожара никто не пострадал.
Причину возникновения пожара и ущерб от него устанавливают.