В центре Харькова произошел пожар в 4-этажном доме

В Новобаварском районе Харькова сегодня, 3 января, утром произошел пожар в жилом 4-х этажном доме на ул. Конторской, 12.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вызов на пожар поступил спасателям в 07:33.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горит деревянная балка чердачного перекрытия на площади 7 кв.

В 07:55 пожар огнеборцы локализовали, в 10:22 ликвидировали.

Во время пожара никто не пострадал.

Причину возникновения пожара и ущерб от него устанавливают.