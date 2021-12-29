Пять автомобилей, в том числе скорую помощь, вытащили спасатели из сугробов за сутки

В течение суток подразделения спасательной службы Харьковщины 5 раз выезжали для оказания помощи водителям, которые оказались в сложных ситуациях из-за погодных условий, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Так, возле села Яблочное спасатели 24-й пожарной части вместе с работниками Облавтодора помогли водителям 4 легковых автомобилей выехать из снежного заноса на дорогу.

В Лозовском районе возле поселка Первомайский водитель микроавтобуса Volkswagen Т-5 также застрял в снежном заносе. В нем находились 5 человек, в том числе 2 детей. Спасатели 45-й части ГСЧС на автомобиле повышенной проходимости помогли водителю выехать.

Спасатели из Кегичевки вытащили из снежного заноса карету скорой помощи в поселке Казацкое.

В Харькове водители двух грузовиков попали в сугробы и не могли тронуться с места: на улице Саратовской спасатели 41-й части помогли водителю грузовика Renault T, на Алексеевской – 32-я часть высвобождала фуру Mercedes.

Во всех случаях помощь спасателям была предоставлена ​​вовремя. Водители и пассажиры всех автомобилей смогли самостоятельно продолжить движение до мест назначения, пострадавших нет.