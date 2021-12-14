Спасатели проверяют безопасность в реабилитационных центрах и пансионатах

Сегодня спасатели посетили пансионат, где живут пожилые люди, чтобы пообщались на тему соблюдения правил пожарной безопасности. В этом доме сейчас находятся 27 постояльцев. Самой молодой 54 года, а вот самой пожилой уже исполнилось 100. Из-за своего почтенного возраста им уже трудно ходить, поэтому об их безопасности владелец пансионата тщательно следит. Женщина уверяет: ко всем замечаниям инспекторов они прислушиваются и пытаются исправлять все недостатки.

Елена Олийникова, владелец пансионата для пожилых людей

У нас не было пожарной сигнализации и мы, что сделали первое? Мы подали заявку и сразу же установили пожарную сигнализацию. Хотя это очень дорогое удовольствие, но ничего не может быть дороже человеческой жизни.

Всего на учете в ГСЧС 26 частных домов престарелых и 60 реабилитационных центов. Каждый месяц инспекторы приходят в эти заведения, чтобы провести разъяснительные беседы. После масштабного пожара в пансионате, в котором погибли 15 человек, спасатели вместе с правоохранителями устроили проверки во всех центрах. Тогда они выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности, поэтому владельцам заведений дали рекомендации по устранению всех недостатков. Еще один масштабный пожар произошел на прошлой неделе в реабилитационном центре. Но устроить полноценные проверки инспекторы ГСЧС не могут, ведь на территорию частного заведения без разрешения владельца дома им не попасть.

Сергей Колосовский, начальник управления противодействия чрезвычайным ситуациям ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Ми в рамках кримінального проваджень з поліцією ми попали у всі без винятково у всі об’єкти. У нас є конкретна інформація по недолікам, але по виконанню вказаних недоліків ми пишемо листи, ми приходимо щомісяця з інспекторським складом головного управління, щомісяця приходимо в дані об’єкти, проводимо інструктивні наради, роз’яснюємо заходи з пожежної безпеки.

А это уже реабилитационный центр, в этом заведении сейчас проживает 45 человек, они пытаются побороть нарко- или алкозависимость. В этот центр также каждый месяц приходит инспектор и проводит беседы. Владелец дома говорит: у них есть недостатки, но они работают над их решением.

Дмитрий Челочев, владелец реабилитационного центра

Пожарной безопасности у нас нету. Потому что пожарная сигнализация, мы с этим столкнулись официально – это стоит в районе 40 тысяч гривен. Просто мы можем сделать, но мы не можем сделать все сразу.

После осмотра помещения спасатели заметили нарушения, которые владельцу дома необходимо будет исправить.

Виталий Савченко, зам. нач. Холодногорского ГУ ГСЧС Харьковской обл.

В цьому закладі відсутня автоматична система сигналізації, не проведені заміри опору ізоляції електричних мереж, також не проведене вогнезахисне обробляння сгораемих конструктивних елементів покрівлі, відсутні другі евакуаційні виходи.

В Холодногорском районе в настоящее время 11 подобных заведений, 4 из них уже прошли регистрацию. Остальные пока устраняют недостатки.

Татьяна Кононенко, начальник управления социальной защиты населения администрации Холодногорского района

Вийшов новий закон про соціальні послуги, який надав право надавати конкретним приватним особам на території приватних закладів, приватні такі послуги і вони повинні мати певний перелік. Там подається перелік підтверджуючих документів, щодо права надавача послуг надавати послуги: там декларації, там договора щодо надання медичної допомоги, харчування і дуже багато підтверджуючих документів, які вони надають до міністерства соц. політики.

Сотрудники ГСЧС уверяют – именно соблюдение правил пожарной безопасности может предотвратить пожары и сохранить жизни людей.