В Коротиче произошел взрыв газа: пострадали два человека

В поселке Коротич, который находится под Харьковом, сегодня утром произошел взрыв на строительной площадке.

Как сообщил начальник областного управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Сергей Колосовский, сегодня, 15 декабря, примерно в 6:00 спасателям поступило сообщение о взрыве газа на трассе «Киев-Харьков-Довжанский».

На место прибыла Песочинская местная пожарная команда и подразделение ГСЧС. На момент их приезда горения не было.

В результате взрыва газа пострадали два человека, они доставлены в больницу.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты ГСЧС.

На месте был обнаружен газовый баллон для обогрева и приготовления еды. Он оказался целым.

Подробности происшествия выясняются.