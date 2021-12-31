Под Харьковом в горящем доме нашли погибшего мужчину

В Чугуевском районе спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего на пожаре.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

31 декабря в 03:52 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в селе Чемужовка, где горел дом на ул. Правды, 9.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что дом горел на площади около 120 м.кв.

Во время проведения разведки пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело погибшего 42-летнего мужчины.

В 05:05 пожарные локализовали огонь.

Причину возникновения пожара устанавливают.