Судимый гость из Молдовы угнал у харьковчанина машину

Накануне около 11:00 на Александровском проспекту водитель ВАЗ 2106 припарковал свое авто возле дома и ушел на 20 минут. Вернувшись, мужчина обнаружил исчезновение транспортного средства.

Во время отработки прилегающей территории сотрудники криминальной полиции через полтора часа обнаружили разыскиваемый автомобиль у дома на улице Бекетова, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. За рулем транспортного средства был ранее судимый 25-летний гражданин Республики Молдова, в салоне находились два пассажира – 47-летний мужчина и 39-летняя женщина.

Угонщик задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.