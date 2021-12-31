В Балаклее водитель автомобиля не пропустил «скорую» с ребенком (видео)

В Харьковской области водитель автомобиля на дороге не пропустил карету скорой помощи, спешившую с ребенком в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, опубликовав соответствующее видео нарушения.

На кадрах видеорегистратора можно видеть, как автомобиль-фургон некоторое время не дает преимущество автомобилю скорой помощи, несмотря на работающую сирену в спецавтомобиле.

Медики везли в балаклейскую больницу 11-летнюю пациентку с аппендицитом.

«Всегда отдавайте предпочтение в движении специализированным авто ЭМП, которые двигаются со звуковыми и световыми сигналами, ведь мы спешим спасти эту жизнь! На видео бригада ЭМД 1502 30 декабря в городе Балаклея осуществляет госпитализацию 11-летнего ребенка с диагнозом «аппендицит», — сказано в сообщении медиков.