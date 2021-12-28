В Краснокутске мужчина застрелил на охоте своего знакомого

26 января на территории Краснокутского лесничества во время охоты был смертельно травмирован мужчина.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в воскресенье в 13:10. Сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. Установлено, что на территории Краснокутского лесничества проходила охота. 40-летний охотник выстрелил из своего гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.