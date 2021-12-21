В Лозовском районе при тушении пожара спасли женщину

Сегодня в 03:40 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме в городе Первомайский Лозовского.

На место было направлено 1 оперативное отделение 45-й пожарно-спасательной части на автоцистерне, сообщили в пресс-службе ГСЧС. К моменту прибытия пожарных в квартире на 2 этаже горели домашние вещи на площади около 6 кв. метров.

Во время тушения пожара была спасена 49-летняя женщина, которая получила отравление угарным газом и была госпитализирована в ЦРБ. Пожар локализован в 04:25, ликвидирован в 04:45. Причина возгорания устанавливается.