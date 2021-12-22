В Лозовском районе во время пожара в домовладении погиб мужчина

В Харьковской области во время пожара в домовладении в Лозовском районе погиб мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

21 декабря в 21:46 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Тройчатое, на ул. Железнодорожной,25.

На момент прибытия спасателей в летней кухне домовладения горело жилое помещение на площади 10 кв. Горящую постройку пожарные сразу обесточили.

Во время пожаротушения внутри горящего помещения обнаружили тело 64-летнего хозяина домовладения.

В 22:18 огонь локализовали, в 23:31 он был ликвидирован.

Причину возникновения возгорания устанавливают.