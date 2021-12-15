Взрыв на стройплощадке в Коротиче: два охранника в реанимации

Взрыв на трассе «Киев — Харьков — Довжанский», в районе поселка Коротич, раздался около шести часов утра. Предварительно произошло все на строительной площадке, где сейчас возводят складские помещения. К месту сразу выехали пожарные Песочинской общины и спасательное подразделение ГСЧС.

Сергей Колосовский, начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

На момент приїзду туди ознак горіння не було. Спалах газу був. Там був невеликий балон з газом для зігрівання чи підігрівання їжі. Він цілий, неушкоджений

Через некоторое время сообщение о случившемся на строительной площадке поступило и в местное управление полиции.

Сергей Бирбасов, начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Харьк. обл.

Працює слідчо-оперативна група, залучені фахівці ДСНС і причини того, що там трапилось будуть пізніше

В результате взрыва 5-литрового газового баллона пострадали два находившихся внутри охранника, они получили ожоги лица, рук и ног. Медики экстренной медпомощи госпитализировали их в Харьковскую городскую больницу скорой помощи. Мужчины в реанимации, их состояние врачи называют тяжелым.

Максим Хаустов, директор Деп. здравоохранения ХОГА

Постраждали два чоловіка 64 та 43 років. Доставлені вони в опікове відділення, проводяться всі заходи, щоб допомогти. Поранення – 60% та 40%

Полицейские внесли информацию о происшествии в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.