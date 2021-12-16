Задержан подозреваемый в убийстве 4-летней давности

Убийство водителя маршрутного автобуса под Харьковом произошло 19 июня 2017 года – в поселке Васищево на трассе была обнаружена маршрутка с включенными фарами и зажиганием, на водительском месте находилось тело мужчины с ножевыми ранениями в области грудной клетки.

Убийца скрылся и до сегодняшнего дня ему удавалось скрываться. Сегодня подозреваемого задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. 26-летнему жителю пгт Хорошево уже сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Установлено, что подозреваемый регулярно ездил на маршрутном автобусе «Харьков-Хорошево». У него сложились неприязненные отношения с водителем автобуса. В день убийства, находясь на станции «Жихор», мужчина попросил водителя, который собирался ехать в гараж, отвезти его в попутном направлении. На обочине перед въездом в село Васищево мужчина попросил остановить автобус и открыть заднюю дверь. Затем он подошел к водителю, достал заранее заготовленный нож и стал наносить жертве многочисленные удары по разным частям тела. Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.