Харків

9-метрові вирви: слідчі показали результат обстрілу транспортного депо у Харкові

Автор Галина Шподарева
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Окупанти вночі завдали кілька ударів по Салтівському району Харкова. Попередньо, били ракетами С-300. В результаті влучання пошкоджений житловий об’єкт та майно транспортного цивільного підприємства. Зафіксовані вирви розміром 9х3,5 метрів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У селі Курилівка Куп’янського району пошкоджений приватний будинок.

  • 9-метрові вирви: слідчі показали результат обстрілу транспортного депо у Харкові 5
  • 9-метрові вирви: слідчі показали результат обстрілу транспортного депо у Харкові 7

В смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджена будівля лікарні, багатоповерховий будинок та приватні будинки. Поранення отримала 48-річна цивільна жінка. Її доставили до лікарні.

Протягом минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

9-метрові вирви: слідчі показали результат обстрілу транспортного депо у Харкові 9
  • 9-метрові вирви: слідчі показали результат обстрілу транспортного депо у Харкові 11
  • 9-метрові вирви: слідчі показали результат обстрілу транспортного депо у Харкові 13

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