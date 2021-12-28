Большегрузам запретили въезд в Харьков

Транзитное движение через Харьков, а также движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, будет запрещено с 16:00 28 декабря до окончания работ по уборке улично-дорожной сети города от снега, сообщается на сайте горсовета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ухудшением погодных условий и необходимостью немедленной организации работ по уборке снега с привлечением габаритной техники.

Владельцев автомобилей просят не парковать машины на обочинах и в центральной части города, чтобы не мешать работе техники.