Застрявшие «скорые» и школьные автобусы. Как область справилась со снегопадом

Вьюга, снежные заносы и сильные порывы ветра обрушились на Харьковщину поздно вечером и испытывали область до самого утра. Больше всего засыпало Красноградщину, Лозовщину, Изюмщину и Чугуевщину.

Давно не было такого. Ну, все же просили: мало снега, мало снега. Пожалуйста. Получите, ребята

Накануне днем ​​из Харькова в Днепр уехал Евгений. Зимняя стихия застала водителя автобуса, когда он был недалеко от Краснограда. Говорит, такого снега не видел уже года три. Впрочем, когда утром пришлось снова ехать в Харьков – дороги были уже расчищенные.

Евгений Стефаненко, водитель автобуса

В Перещепино было все отлично почищено. Думали, дальше будет не почищено. А нет, харьковские ребята тоже молодцы

Привез пассажиров из поселка Донец – это Балаклейский район – и Юрий.

Юрий, водитель автобуса

Почищено было везде. Просто остаток – оно как стиральная доска. Машина чуть не рассыпалась. А так всюду посыпано, почищено. Все нормально

Всего к расчистке дорог государственного значения в пределах Харьковщины за ночь задействовали более двух сотен единиц спецтехники и свыше трехсот рабочих.

Андрей Алексеев, нач. САД в Харьк.обл.

Висипано для покриття 2 200м пісчано-сольової суміші. Гранітний відсів – на спусках – підйомах. Ускладнень проїзду не було, зупинок руху не допустили. Працювали всю ніч

Еще примерно такое же количество техники и людей работало на дорогах местного значения.

Игорь Турченко, директор ГП «Дороги Харьковщины»

Висипано взагалі 964 пісчано-сольової суміші та 32 тони солі. На даний час надійшло 16 скарг. Усі відпрацьовані

Вытаскивать машины из сугробов пришлось и спасателям. Уже с вечера вывели технику повышенной проходимости, а личный состав перевели на усиленный вариант несения службы.

Евгений Василенко, начальник сектора работы по СМИ ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

У результаті погіршення погодних умов, випадання снігу, товщина покрову близько 20 см, а в деяких до півметра, рятувальникам довелось 9 разів долучатися на допомогу водіям, що потрапили в складні погодні умови. Всього було вилучено 3 карети «швидкої», 3 вантажівки, 1 шкільний автобус, 1 мікроавтобус та 8 легкових авто

Ликвидацию последствий снегопада обсуждали сегодня и на аппаратном совещании в ХОГА. По словам ее нового главы Олега Синегубова, это вопрос на его личном контроле.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА

И хотя завтра существенных осадков не ожидается, дорожники просят водителей не превышать скорость — ведь местами возможна гололедица, а также просят не оставлять машины по обе стороны дорог, чтобы те не мешали снегоуборочной технике. В случае проблем с проездом просят звонить по диспетчеру САД

Заслухали керівника ДСНС у Харківській області, знеструмлених населених пунктів немає. По деяким населеним пунктам обмежено проїзд, але найближчим часом він буде розблокованим. Це питання ми поставили на контроль