Две недели на право выжить: больные могут остаться без инсулина

В Харьковской области проживает более 15 тысяч инсулинозависимых граждан, в Украине – более 200 тысяч. Лекарство им обеспечивает государство. И инсулин позволяет людям вести здоровый образ жизни, работать и платить налоги, а не получать инвалидность и умирать от осложнений. До этого года закупку лекарств финансировали государственный и местные бюджеты паритетно. Но из-за нехватки средств возникали проблемы с получением инсулина, особенно в Харькове. С октября текущего года эти функции на себя взяла НСЗУ, больные диабетом теперь просто получают электронные рецепты и по смс в телефоне могут взять инсулин в любой аптеке. Но улучшение длилось недолго. В настоящее время больные диабетом оказались под угрозой остаться вообще без современного инсулина с нового года. Дело в том, что в государственный список лекарств не входят современные образцы. Пять лет подряд депутаты успевали вносить правки в закон и год разрешали закупать инсулин за бюджетные средства вне государственного перечня. В этом году не успели. Поэтому люди вынуждены будут использовать более старые лекарства, которые могут привести к осложнениям.

Юлия Куклина, соосновательница ОО «Діа-Дзен»

Вони ходят до школи. займаються спортом, ми всі ходимо на роботу, ведемо більш-меньш здоровий образ життя. Важливо, тому що Нацперелик містить всього 2 види інсуліну, це дуже мало, українці користуються більше ніж 64 назви інсуліну зараз. Якщо чиновники не встигнуть прийняти це рішення, то з першого січня всі 200 тисяч, більше ніж 200 тисяч маленьких зовсім дітей, школярів, підлетків, працездатних людей, людей старшого віку змушені будуть зробити крок назад у стані свого здоров`я.

Елена Вишня, соосновательница ОО «Діа-Дзен»

В этом году депутаты не успевают проголосовать, пройти систему, которая по регламенту. Есть второй вариант. Через постановление МОЗ Кабмин может продлить возможность, чтобы нам оплачивали необходимый инсулин, но 8 декабря данная постанова не принята и на повестке дня не стоит, конечно, мягко говоря, мы обеспокоены!

Врачи отмечают, что медлительность депутатов может стоить не только здоровья сотням тысяч украинцев, но и в дальнейшем обойтись дороже бюджета. Число больных диабетом растет, и, если не обеспечить им качественный инсулин, потребуются средства для лечения тяжелых осложнений: люди, которые могли бы быть налогоплательщиками, сами будут нуждаться в социальной помощи.

Данил Пилев, врач-эндокринолог

Поражают масштабы развития сахарного диабета и масштабы развития осложнений сахарного диабета. Единственной возможной профилактикой осложнений является адекватная инсулинотерапия.

Решить вопрос раз и навсегда депутаты смогли бы, приняв обновленный современный национальный список лекарств, но этот законопроект даже не успели вынести на голосование. Поэтому больные диабетом обращаются в Минздрав и Кабмин, чтобы хотя бы продлить на год возможность НСЗУ оплачивать инсулин вне этого списка. Надеясь, что депутаты хотя бы в следующем году все же найдут время пересмотреть список. Марина Николаева, АТН.