Медики готовятся к новой волне ковида после новогодних празднований

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 173 человек. 101 из них – жители Харькова. Выздоровели 474 больных, умерли – 19. Эти показатели оставляют Харьков в «желтой» зоне на новогодние праздники и позволяют говорить о завершении очередной волны, вызванной штаммом «Дельта». Впрочем, сейчас в Украине уже зарегистрировано шестеро больных со штаммом «Омикрон». Поэтому в Минздраве напоминают: даже в праздники не следует забывать о дистанции и средствах индивидуальной защиты. Большинство массовых мероприятий в городе проходит в режиме ковид-фри, то есть доступны исключительно для взрослых, имеющих сертификаты о вакцинации или ПЦР-тестах, даже домик Деда Мороза работает в таком режиме. Но домашние вечеринки проконтролировать невозможно, поэтому медики ждут новой волны.

Михаил Черняк, заместитель губернатора

Зараз ми отримали субвенцію на додаткові ємності, ми очикуємо станцію потужну для лікарні, ми маємо отримати централізовані поставки по кісневим станціям До кінця року та на початку наступного року заплановані роботи по розгортані кисневих трасс.

Продолжается вакцинация и в Харьковской области. Кроме 2 доз теперь можно получить и третью. Но о бустерной дозе для всех желающих речь не идет. Как сообщили в Минздраве, третью прививку делают только отдельным категориям – больным ВИЧ, онкологией, людям после трансплантации органов и тем, кто проходит иммуносупрессивную терапию. Марина Николаева, Андрей Руденко, АТН