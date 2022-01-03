Где сегодня в Харькове отключили воду (адреса)

Сегодня, 3 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-д (п. №2, стояк), ул. Гарибальди, 2, 4 (п. №2, стояк), ул. Познанская (Моск.), 2 (п. №1, стояк) до 17:00 03.01.22, ул. Героев Труда, 68 (п. №2) до 20:00 03.01.22 г.

Киевский район

ул. Наталии Ужвий, 88 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 4 (стояк), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.22 г.

Основенский район:

пр. Гагарина, 46 (п. №6, стояк) пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 3, 5, 7, 10, 12, пер. Карбышева, 3, пр. Московский, 28 к 20:00 03.01.22 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 62-б-д-р, ул. Космическая, 11(стояк) до 20:00 03.01.22 г.