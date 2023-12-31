Індекс олів’є: новорічний салат у Харкові виявився найбюджетнішим

У Харкові приготувати олів’є коштує дешевше, ніж в інших мегаполісах Україні. Напередодні свят економісти Харківського національного економічного університету дослідили ціни на продукти, які входять до традиційного новорічного салату в різних обласних центрах країни.

Про це розповіли в ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Для дослідження було використано дві рецептури салату: з ковбасою або м’ясом курки. Орієнтовна вага салату з вказаного набору продуктів має складати близько 3 кг.

Відповідно до обраної рецептури, в кожному місті, де проводилося дослідження, отримано дві середні вартості олів’є. Одним з найбюджетніших цей салат виявився у Харкові. Найдорожчим – у Львові та Києві.

Зокрема, найдешевший салат у Харкові можна приготувати з продуктів, придбаних у «Чудо-маркеті». Найдорожчий олів’є у місті – в супермаркеті «Ле Сільпо» (динаміка цін наведена в інфографіці).

У Львові та Києві вартість салату склала 468 та 379 грн відповідно. Трійку найбюджетніших очолює Кременчук. За ним йдуть Ужгород та Харків з вартістю 325 грн, 327,54 грн та 338,4 грн відповідно.

Згідно з дослідженнями Держстату, середня вартість олів’є в Україні складала 250 грн у 2021 році, 340 грн – у 2022 р. Цьогорічна середня вартість складає 367,78. Це на 8% вище ніж минулого року.

Методика дослідження:

Дослідження проводилось у Харківському національному економічному університеті у період з 15 по 25 грудня методом моніторингу цін у ключових торговельних мережах та статистичної обробки даних. У дослідженнях брали участь різні регіони України. Ціни на продукти, які аналізуються, обирались як мінімальні у торговельних мережах від різних виробників з урахуванням наявних знижок.

Для дослідження було використано два рецепти салату, які відрізняються вмістом одного інгредієнту (ковбаси або курячого м’яса) з урахуванням традиційного рецепта салату який містить:

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