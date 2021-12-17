Карантин на Харьковщине: в полиции рассказали о результатах проверок

На Харьковщине в течение недели полицейские провели 2865 проверок по соблюдению карантинных норм.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в целях предотвращения распространения болезни COVID-19 и для контроля за соблюдением карантина ежедневно привлекалось около 100 рейдовых групп в составе 200 полицейских, а также представителей Госпродпотребслужбы.

По данным полиции, было проверено более тысячи пассажиров общественного транспорта, более 250 перевозчиков, 512 заведений общественного питания, 155 продовольственных рынков, более 530 субъектов хозяйствования, работающих в сфере торгового и бытового обслуживания населения, торгово-развлекательные центры, гостиницы, заведения культуры и образования , фитнес-центры и другие объекты

По результатам внезапных проверок мобильных рейдовых групп на прошлой неделе (с 9 декабря) составлено 15 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 44-3, вынесено 27 постановлений по ч. 2 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, за нарушение законодательства по карантину людей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.