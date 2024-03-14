На Харківщині домашній кіт покусав хазяїна та помер

У Кегичівській громаді виявили випадок сказу: домашній кіт, якого власник раніше відмовився щепити, покусав хазяїна та наступного дня помер.

Про це повідомляє Держпродспоживслужби в Харківській області.

У селі Медведівка Кегичівської громади хворий домашній кіт покусав чоловіка, а вранці наступного дня тварину виявили мертвою. На місці фахівці Кегичівської дільниці Красноградської районної державної лікарні ветеринарної медицини провели епізоотичне обстеження та відбір патологічного матеріалу. Лабораторне дослідження підтвердило захворювання кота на сказ.

Рішенням засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кегичівській селищній раді в селі Медведівка запроваджено двомісячний карантин.

За даними Держпродспоживслужби, 30 листопада 2023 року фахівці Кегичівської дільниці ветеринарної медицини в селі Медведівка провели подвірний обхід та щепили проти сказу всіх наявних у домогосподарствах тварин.

«Було вакциновано 111 собак та 64 коти. Однак громадянин, який постраждав від покусу, тоді відмовився щеплювати своїх тварин. Зараз фахівцями ветеринарної медицини в цьому домогосподарстві щеплені дві собаки, три коти та одна корова», – йдеться в повідомленні.

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