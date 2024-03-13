Харків’янин залишив без газу мешканців багатоповерхівки

У Новобаварському районі Харкова чоловік залишив сусідів з 15 квартир без газу при спробі самовільно підключити газову колонку. В результаті чоловік переплутав шланги і до внутрішньобудинкових газових мереж багатоповерхівки потрапила вода.

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели обстеження системи, а також усунули воду з газопроводів та вузлів обліку газу.

«Газопостачання в будинку відновлено, окрім квартири порушника. На нього було складено відповідний акт та відключено від газопостачання: він має компенсувати збитки», – йдеться в повідомленні.

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