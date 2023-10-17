Харківська патрульна здобула «золото» на змаганнях з військово-спортивних багатоборств

Харківська патрульна роти ТОР здобула «золото» на Кубку України з військово-спортивних багатоборств.
Про це повідомляє УПП Харківської області.
Кубок України з військово-спортивних багатоборств імені генерала Кульчинського проходив 13-14 жовтня на Кіровоградщині. Захід присвячений вшануванню героїв, загиблих за свободу і незалежність України, та популяризації фізичної культури та спорту в державі.
У складі Харківської команди виступала Аліса Алімова патрульна роти тактико-оперативного реагування. Аліса показала вражаючі результати та виборола перше місце в індивідуальному заліку.
Патрульна достроково завершила всі свої поєдинки ще у першому раунді та отримала Кубок за кращу техніку.
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