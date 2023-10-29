Харків

Харківські медики надали допомогу постраждалому у ДТП під Києвом

Автор yelyzaveta
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Напередодні, 28 жовтня на шляху до Харкова з Києва бригади ЕМД 210 та 211 зупинилися на ДТП в Бориспільському районі.

Про це повідомили в «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

  • Харківські медики надали допомогу постраждалому у ДТП під Києвом 7
  • Харківські медики надали допомогу постраждалому у ДТП під Києвом 9

На трасі біля села Чубинське під Києвом водій автівки не впорався з керуванням, в результаті чого машина в’їхала у відбійник. Постраждав чоловік.

Харківські медики надали постраждалому медичну допомогу. Для подальшої госпіталізації пацієнта передано бригаді ЕМД 430 м. Бориспіль.

  • Харківські медики надали допомогу постраждалому у ДТП під Києвом 11
  • Харківські медики надали допомогу постраждалому у ДТП під Києвом 13

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