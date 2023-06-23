Харківські радіофізики зазнали збитків на 140 млн через росіян

Через російські обстріли Інститут радіофізики та електроніки сильно постраждав. Із шести корпусів уцілів лише один і майже все наукове обладнання було знищено.

За підрахунками радіофізиків, збитки складають близько 140 мільйонів гривень.

«Були прилади, які коштують по декілька тисяч доларів, вони просто згоріли тут. Спеціальні пічки для віджигу міді, які коштували мільйон доларів, теж сгоріли. Наша дирекція навіть зверталась до НАН, МОН, Кабінету Міністрів, щоб допомогли нам якось, але нам відмовили, не розумію чому», — сказав радіофізик Геннадій Почанін.

Проте більша частина науковців вже повернулась до Інституту і продовжує свою роботу. Власними силами вони відновили дах в одному з корпусів. Також беруть участь в міжнародних проєктах та допомагають своїми розробками українським військовим.

Нагадаємо, Інститут радіофізики та електроніки був створений у вересні 1955 року. Він є провідним національним центром наукових досліджень у галузі радіофізики і електроніки та єдиним в Україні академічним закладом подібного профілю.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”