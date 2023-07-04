Хто укладав угоди на будівництво захисних споруд у червні у Харкові?

В громадах Харківської області у червні активно укладали угоди на створення проектів будівництва захисних споруд в школах. Окрім, цього в деяких громадах підписували контракти на ремонт підвалів, які планують використовувати як укриття.

Проєкти

Нагадаємо, що на початку травня ХАЦ аналізував вже підписані угоди на створення проєктно-кошторисної документації та ремонту укриття у громадах. За даними на початок травня, на проєктні роботи щодо будівництва захисних споруд запланували витратити вже понад 26 млн грн. В основному це стосувалось навчальних закладів обласного підпорядкування.

У червні ж угоди укладали вже самі громади. За місяць уклали угод щодо створення проєктів на суму понад сім мільйонів гривень. Фактично всі угоди укладались без проведення торгів.

Наталинська сільська рада уклала дві угоди на створення проєктно-кошторисної документації для будівництва захисної споруди цивільного захисту в Добренському ліцеї та Петрівському ліцеї загальною вартістю 1,8 млн грн. Підрядник – ТОВ “Проектний альянс”. Ця фірма отримує десятки мільйонів гривень від ОВА на роботи пов’язані з територіальною обороною.

Директором фірми є екскерівник обласного Департаменту економіки і міжнародних відносин Андрій Колос.

Також серед засновників є Вікторія Письмак – людина з оточення віцемера Харкова Андрія Руденка, Олександр Сорочинський – ексдиректор забудовника “Туркіш Девелопмент” та Наталя Тичиніна, яка працювала у страховому бізнесі.

Тичиніна замінила серед засновників Ігоря Рожкова, чия родина має бізнес у росії. Зміна засновників відбулась після публікацій ХАЦ.

В Золочівській селищній раді замовили два проєкти укриття. Мова йде про нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Комунального закладу “Золочівський ліцей №1”, а також у селі с. Довжик по вулиці Миру, 91. Проєктні роботи будуть коштувати 1,66 млн грн.

Також в Кегічівській громаді планується облаштування укриття двох ліцеїв. За створення проєктів облаштування захисних споруд в Кегічівському та Слобожанському ліцеях заплатять півтора мільйона гривень, а підрядник – ФОП Євтушенко Степан Володимирович.

Майже півтора мільйона гривень коштує проєкт створення укриття для Коротичанського ліцею Пісочинської громади, який має розробити ТОВ “СКСВ”. Розрахункова вартість будівництва самої захисної споруди – понад 52 млн грн.

У Красноградській міськраді замовили проєкт облаштування укриття підвального приміщення, частини внутрішніх мереж водопостачання, частини зовнішніх стін Піщанського ліцею вартістю 724 тис. грн. Підрядник – ФОП Грузіна Інна Анатоліївна. За даними аналізу соцмереж, Грузіна активно спілкується з головою Красноградської РДА Віктором Войтенко та його родиною. Більше того, Войтенко єдиний політик, чию сторінку Грузіна репостила за останній рік.

Ремонтні роботи

Окрім проєктних робіт, є ще договори на ремонти підвалів під укриття. В цьому випадку в основному громади вже проводили тендери.

Так, комунальна установа “Центр з обслуговування закладів та установ освіти Красноградської міської ради” уклала угоду з ФОП Костюк Юрій Миколайович щодо вимощення підвального приміщення та частини внутрішніх мереж водопостачання, частини систем водовідведення Красноградського ліцею № 5 вартістю майже сім мільйонів гривень.

Гуманітарний відділ Шевченківської селищної ради за результатами торгів уклав угоду з ТОВ “Мазаль ТОВ” щодо проведення поточного ремонту підвального приміщення (найпростіше укриття) Шевченківського закладу дошкільної освіти (ясла–садок) «Калинка». Вартість робіт близько півтора мільйона гривень. Майже 200 тисяч планують витратити на встановлення металевих дверей. А вартість бетонної фігурної плитки оцінили майже в тисячу гривень за квадратний метр.

В Роганській громаді на торги щодо ремонту підвалу під укриття прийшло три учасника. Це хороший показник. Варто зазначити, що економія в результаті торгів склала майже 200 тисяч гривень. Підрядником щодо проведення поточного ремонту в частині підвалу КЗ «Пономаренківський ліцей Роганської селищної ради» для створення безпечного простору з облаштуванням найпростішого укриття обрали ТОВ “БК “Вертикаль-Плюс”.

У Пісочинській громаді проведуть поточний ремонт підвального приміщення КЗ “Пісочинський ліцей” для облаштування тимчасового укриття та багатофункціонального простору для реабілітації, здобуття практичних життєвих навичок, дозвілля та розвитку талантів внутрішньо переміщених осіб учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей. Вартість робіт да мільйона гривень. Підрядник – ТОВ “СК “Гринбуд”.

Управління освіти Чугуївської міської ради замовило ФОП Нікулін Дмитро Анатолійович капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття у підвальному приміщенні будівлі закладу дошкільної освіти (ясел-садок) № 4. Вартість робіт близько мільйона гривень. В основному роботи виконують щодо облаштування вентиляції.

Варто зазначити, що замовлення проєктно-кошторисної документації ще не означає, що громадам вдасться знайти гроші на створення укриття у всіх школах.

Джерело: ХАЦ

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