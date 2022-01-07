Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более 650 заболевших и 8 умерших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 652 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.
Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 244 877 заболевших COVID-19.
За время пандемии в регионе зафиксировали 6 412 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 5 заболевших.
При этом 231 945 заболевших уже выздоровели (+182 за сутки), 6 520 – еще болеют, за сутки выздоровели 465 заболевших.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 397 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 8.