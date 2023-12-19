На Харківщині майже вдвічі побільшало ДТП

Протягом січня-листопада 2023 року на території Харківщини було зареєстровано 465 ДТП з потерпілими, що на 40% більше ніж за аналогічний період минулого року. Загинули 83 особи, отримали травми 620 людей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За статистикою, найбільша кількість ДТП з потерпілими зареєстрована у п’ятницю. Найчастіше автопригоди трапляються в період з 17 по 20 годину, а пік кількості ДТП – о 18 годині.

Основними причинами дорожніх аварій є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, проїзду перехресть та пішохідних переходів, а також недотримання дистанції.

Через порушення правил проїзду перехресть сталося 129 ДТП з потерпілими, в результаті яких 4 особи загинуло та 191 травмована. В результаті порушення правил маневрування зареєстровано 123 ДТП, де 6 осіб загинули та 157 осіб отримали поранення.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”