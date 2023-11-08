На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили шість атак противника – Синєгубов

За добу з 7 по 8 листопада на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, Вовчанськ Чугуївського району.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував авіаудари по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному, Куп’янського району та Степовому Ізюмського району.

На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синьківка Іванівка та Берестове, де українські захисники відбили 6 разів атак противника.

Ворог протягом доби інтенсивно обстрілював м. Куп’янськ-Вузловий. Об 11:30 відбувся ворожий обстріл, тип озброєння – РСЗВ «Ураган», внаслідок якого загинув цивільний чоловік 1966 року народження.

У с. Рубіжне Чугуївського району внаслідок вибуху небезпечного предмета 42-річний господар домоволодіння отримав осколкові поранення правої кінцівки. Госпіталізований до лікарні.

Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 11,87 га території та знешкодили 1193 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”