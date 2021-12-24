На новогодние праздники в Харькове порядок будут обеспечивать более 2,5 тысяч правоохранителей

В Харькове в новогодние праздники к охране публичного порядка будут привлечены 2 530 правоохранителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, для обеспечения безопасности харьковчан и гостей города, которые собираются Новогоднюю ночь на улицах города Харькова, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и других общественных местах, на маршрутах патрулирования будет задействовано 2300 работников полиции и 230 военнослужащих Нацгвардии.

Полицейские обращаются к жителям города Харькова и призывают не нарушать правопорядок во время празднования.

При этом в полиции напомнили о необходимости четкого соблюдения карантинных ограничений в связи с заболеваемостью коронавирусом.