На зимовий період закликаємо евакуйовуватися з прикордонних територій Харківщини – Синєгубов

У прикордонних населених пунктах Куп’янського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів області проживають майже 90 тисяч людей. За останніми даними, у 17 тисяч абонентів відсутнє електропостачання, у 34 тисяч немає газу. Роботи з відновлення ускладнює безпекова ситуація та висока мінна небезпека. Тому людей закликають користуватися безплатною евакуацією.

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Є населені пункт, наприклад, на Куп’янському напрямку, які розбиті на 70%, а то і зруйновані вщент. В таких селах та селищах людей майже не залишилося. Ми завдяки власним силам, волонтерським організаціям їх звідти вивозимо і є можливість надавати тимчасове проживання, бо люди не хочуть виїжджати за межі Харкова, не те що там Харківської області.

До повномасштабного вторгнення в регіоні проживали 2,7 мільйона людей. З яких майже 2 мільйони – харків’яни. Нині в області налічується 2,4 мільйона жителів, з яких 524 тисяч – внутрішньо переміщені особи.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Збільшення кількості населення пов’язане, які із поверненням жителів області так і збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб, які переїздять із прикордонних, прифронтових населених пунктів до відносно «спокійного» Харкова. Людей розміщуємо в місцях компактного проживання.

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