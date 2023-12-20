Нічний обстріл Харкова та Куп’янського району: зведення ДСНС

20 грудня біля 1:00 окупати поцілили двома ракетами по Салтівському району Харкова. Рятувальники провели обстеження враженої території. Жертв та постраждалих виявлено не було.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також близько 3:00 ворог вдарив по Курилівській громаді Куп’янського району. Внаслідок влучання снаряду зайнявся приватний будинок у селі Курилівка. На час прибуття рятувальників 44-ї і 14-ї Державних пожежно-рятувальних частин вогонь охопив площу 150 кв. м. Пожежу гасили 10 рятувальників на двох автоцистернах до 5:00. Постраждалих немає.

О 1:26 рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася у підвалі житлової 16-типоверхівки. Там горіло сміття на площі 20 кв.м. У задимленому приміщенні вони відшукали 52-річного чоловіка і винесли його на свіже повітря. Врятований отримав легке отруєння чадним газом і від госпіталізації відмовився. Також вогнеборці допомогли вийти на зовні 15-ти мешканцям нижніх поверхів, які потерпали від диму. Причиною виникнення пожежі стала власна необережність врятованого під час куріння. Вогонь ліквідовано о 02:50.

Протягом доби з 19 по 20 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

– на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом; 9 – на допомогу населенню;

– на допомогу населенню; 6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 вибухонебезпечних предметів.

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