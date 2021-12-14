Отключения воды в Харькове: график на 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Шевченковском районе по следующим адресам: ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. Рымарская, 23, 23А (п. №1-3) до 20:00 14.12.21 г.

А также:

Киевский район:

пр. Московский, 27 (п. №,) до 17:00 14.12.21 г.; ул. Продольная, 3 (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 231 (п. №4, стояк) до 20:00 14.12.21 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 140 (п. №5), ул. Героев Труда, 25/71Г (п. №1, стояк) до 17:00 14.12.21 г.; ул. Героев Труда, 19Б (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 103, ул. Бучмы, 30Б до 20:00 14.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк), ул. Селянская, 24 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 14.12.21 г.

Основянский район:

пер. Армянский, 1/3 (стояк) до 18:00 14.12.21 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 14.12.21 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 8 (п. №1), ул. Благовещенская, 2/15, ул. Большая Панасовская, 209А (п. №1), ул. Большая Панасовская (ч/с) до 20:00 14.12.21 г.