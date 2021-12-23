Отключения воды в Харькове: график на 23 декабря

Сегодня, 23 декабря, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Холодногорском районе по следующим адресам: пер. Пластичный, 10 (п. №1, стояк), ул. Ташкентская (ч/с), пер. Солоницевский (ч/с), пер. 1-й Золочевский (ч/с) до 20:00 23.12.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мира, 68 (п. №1) до 17:00 23.12.21 г.; пр. Александровский, 166 (п. №1, стояк) до 20:00 23.12.21 г.

Киевский район:

ул. Продольная, 1Б (стояк), спуск Куликовский, 5, 5А, 7, 7/9, 8/10, 9, 11, 12, 13, 15, 16 до 20:00 23.12. 21 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 246А (п. №3, стояк) до 20:00 23.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Катаева, 11 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 23.12.21 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 5А (п. №1) до 17:00 23.12.21 г.; ул. Танкопия, 14 (п. №5) до 20.00 23.12.21 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 61А (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 23.12.21 г.