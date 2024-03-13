Підзаробив на хворих на COVID-19 понад 2 млн грн: судитимуть директора харківської лікарні

Протягом 2020-22 років директор однієї з харківських лікарень заволодів понад 2 млн гривень бюджетних коштів.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними прокуратури, чоловік достовірно знав, що є затверджений вичерпний список працівників лікарні, що залучені до надання медичної допомоги хворим з гострою респіраторною хворобою СОVID-19. Вказаним особам були гарантовані доплати в розмірі до 300% заробітної плати.

Директор лікарні не був внесений у вказаний список, проте гроші собі він таки вирішував нарахувати, оформлюючи це незаконними наказами.

Як наслідок, за період часу з листопада 2020 року по лютий 2022 року йому було безпідставно нараховано доплати на загальну суму понад 2 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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