Пошкоджені медзаклади, будинки, поранено цивільних та поліцейських: наслідки обстрілів Харкова та області

Щонайменше чотири удари завдали росіяни зранку 8 січня по Харкову, тип озброєння встановлюється. В центрі міста пошкоджено заклад освіти. Травмована 53-річна жінка. Її доставили до лікарні.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Поранені дві людини – 60 та 90-річні чоловіки. Лікарі надають їм допомогу. Під завалами перебуває жінка.

В селищі Вільча пошкоджений геріатричний пансіонат. Постраждалих немає.

Ввечері 7 січня військові росії також завдали кілька ударів по Харкову попередньо ракетами С-300. Поранення отримали два працівники поліції.

В селищі Великий Бурлук пошкоджена лікарня, будинок культури, господарчі будівлі та складські приміщення приватних підприємств.

У місті Вовчанськ були пошкоджені господарчі будівлі, цивільне підприємство, приватні домоволодіння, господарчі будівлі та автомобілі.

Через обстріл села Сенькове Куп’янського району поранено 17-річного хлопця. Він госпіталізований.

У селі Нечволодівка Куп’янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.

На місцях прильотів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.





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