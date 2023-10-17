Пошкоджено будинок, ветлікарня, гараж: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Підлиман Ізюмського району обстрілом з РСЗВ пошкоджено будинок.

Крім того, минулої доби ворог обстрілював Уди Богодухівського району, Ветеринарне та Нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району, Дворічну та Кам’янку Куп’янського району та інші населені пункти.

В Ізюмі близько 11:50 чоловік 72 років наступив на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території та знешкодили 83 вибухонебезпечні предмети.

На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. Минулої доби наші захисники відбили не менше 15 атак в районах Синьківки та Іванівки. Ворог зазнає втрат та не має просування.

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