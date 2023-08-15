Харків

Створив аварійну ситуацію: у Харкові патрульна поліція розпочала службове розслідування щодо свого співробітника

Автор Галина Шподарева
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Сьогодні, 15 серпня, в мережі поширилось відео, на якому видно, як водій службового авто Toyota Prius порушив ПДР та створив аварійну обстановку на дорозі. Поліцейський намагався розвернутися через подвійну суцільну смугу просто перед вантажівкою, яка рухалась в попутному напрямку.

В УПП Харківської області відреагували на ситуацію та повідомили про розпочате службове розслідування.

«Подібні факти порушень патрульними є неприпустимими й реакція буде відповідною. За вказаною подією призначено службове розслідування», – йдеться у повідомленні.

Створив аварійну ситуацію: у Харкові патрульна поліція розпочала службове розслідування щодо свого співробітника 7

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