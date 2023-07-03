Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом доби з 2 по 3 липня ударів по місту Харкову не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове.

О 12:05 2 липня окупанти завдали ударів по селу Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає.

О 14:40 відбувся обстріл села Шийківка Ізюмського району.

О 18:50 відбувся ворожий мінометний обстріл сіл Кислівка та Кругляківка Куп’янського району. Без постраждалих.

За даними медиків екстреної допомоги, поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано.

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