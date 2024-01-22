У Харкові двоє рецидивістів відібрали в перехожого гроші та пістолет

Поліцейські затримали двох чоловіків, які пограбували харківʼянина у Шевченківському районі. Зловмисники відібрали у чоловіка особисті речі, мобільний телефон, навушники, 500 гривень та пневматичний пістолет. Правоохоронці вилучили речові докази.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Злочин стався 19 січня по вулиці Бакуліна. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Харківського районного управління поліції № 3 встановили особи нападників. Ними виявилися 33 та 36-річні раніше судимі мешканці Харкова.
Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Того ж дня правопорушникам повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
22 січня суд обрав запобіжний захід обом підозрюваним – тримання під вартою на 60 діб.
Нападникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
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