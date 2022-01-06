В Харьковской области за сутки: 397 заболевших и 8 умерших

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 397 новых случаев заболевания коронавирусом, 8 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 178 случаях и было зафиксировано 8 летальных исходов.

По данным харьковского областного лабораторного центра, большинство заболевших (262) – жители Харькова. 18 заболевших – в Харьковском районе, 32 – в Изюмском, 25 – в Купянском, 21 – в Чугуевском, 17 – в Красноградском, 10 – в Лозовском и 13 – в Богодуховском районах.

По количеству новых выявленных случаев коронавируса Харьковщина сегодня на третьем месте. На первом месте Киев (1173), на втором – Львовская область (400 заболевших).