Вакцина – есть, число желающих привиться уменьшилось

40% взрослых украинцев уже получили полный курс вакцинации от ковид-19. Это — больше с 12, 5 млн граждан. И пока уровень вакцинация не приблизится к отметке в 70% — об отмене карантинных ограничений в Украине и мечтать рано. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Денис Шмагаль во время заседания правительства.

Впрочем, когда уровень вакцинации приблизится к 70% — не ясно, ведь темпы этого процесса заметно снизились. Именно поэтому в правительстве просят уже вакцинированных со своим примером обратиться к тем, кто еще колеблется.

Денис Шмигаль, Премьер-министр Украины

Саме завдяки вакцинації ми можем зупинити пандемію. В той же час поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70 % населення, ми маємо продовжувати дотримуватися всіх встановлених карантинних обмежень. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами, щодо дистанції, носіння масок залишається в силі

О снижении темпов вакцинации идет речь и на Харьковщине. За прошедшие сутки прививки получили менее 11 тысяч человек, хотя еще недавно показатель держался на уровне 16 тысяч. Две дозы вакцины от ковида в регионе получили 839 тысяч 560 человек, что равняется примерно 40% от всего населения.

По-прежнему передовики процесса – педагоги и медики. 6 тысяч прививок уже получили подростки. Иммунизироваться от коронавируса можно вакциной по собственному усмотрению, отмечают в ХОГА. А уже завтра регион ожидает поставки дополнительной партии, рассказывает директор Департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов. Не войдет в нее только Астразенека.

Максим Хаустов, директор Деп. здравоохранения ХОГА

Буде і Модерна — 25 тисяч, Коронавак — 80 тисяч, Пфайзер — 50 тисяч. Як отримаємо — поділимо на всі регіони. Тобто вся вакцина буде. Зараз залишається і Коронавак, і Астразенека, і Модерна

В Харьковской области, как и по всей стране, в течение пяти недель наблюдается динамика снижения количества новых случаев инфицирования, говорят специалисты. За минувшие сутки диагноз ковид-19 поставили чуть больше 300 пациентам. В больницы госпитальной базы, которые заполнены сейчас на 39 процентов, доставили менее сотни больных.