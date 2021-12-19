В Лондоне из-за «Омикрона» объявлена чрезвычайная ситуация

Из-за варианта коронавируса «Омикрон» и перегрузки системы здравоохранения в Лондоне объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Это должно помочь властям районов лучше координировать свои действия по борьбе с пандемией, пишет BBC. Экстренные службы и медицинские учреждения города будут работать в особом режиме.

Первыми массовыми мероприятиями, отмененными из-за «Омикрона» на этой неделе, уже стали матчи английской Премьер-лиги. Пять из шести назначенных на субботу встреч были отложены.

По словам мэра британской столицы Садика Хана, только за последние сутки в Лондоне обнаружили 26 тысяч новых случаев COVID-19. Одновременно с числом госпитализаций, которое за прошлую неделю выросло на 28,6% и достигло 1534 человек, растет и число заболевших медицинских работников.

«На протяжении последних нескольких дней я встречался с коллегами по всему городу — от медиков, местных советов до пожарных и полиции. Мы все очень озабочены взрывным ростом числа заражений «Омикроном». Растет число людей, попадающих в больницы, но резко увеличивается и число сотрудников, взявших больничный. Поэтому, посоветовавшись с коллегами, я решил объявить режим чрезвычайной ситуации», — заявил Хан.

Мэр Лондона говорит, что большинство госпитализированных не были привиты.

В Великобритании три дня подряд фиксировались самые высокие показатели заражаемости за все время пандемии. В минувшую пятницу обнаружили около 93 тысяч новых случаев. Страна стала одной из самых пострадавших от новой мутации коронавируса.

В то же время на фоне быстрого распространения «Омикрона» Нидерланды стали первой европейской страной, которая снова ввела жесткий локдаун. Карантинные меры начнут действовать уже с воскресенья.

Ранее Австрия решила ввести дополнительные ограничения на въезд для замедления распространения «Омикрона».

А украинский Минздрав усилит противоэпидемические требования на время новогодне-рождественских праздников.

Напомним, по состоянию на утро, 19 декабря, в Украине зафиксировали 3 602 новых случая заболевания COVID-19.

Кроме того, в Украине 18 декабря впервые обнаружили штамм коронавируса «Омикрон».

Источник: УНИАН