Від «головного міліціонера» на Харківщині – до «заступника міністра МВС на Луганщині»: поліція встановлює особи воєнних злочинців

Під час окупації міста Куп’янськ 38-річний чоловік обіймав посаду «начальника управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області», нині він вже «заступник міністра МВС в Луганській області».

Працівники слідчого управління за оперативним супроводом Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури встановили факт протиправної діяльності зловмисника. Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Підозрюваний разом з військовослужбовцями зс рф 27 липня минулого року, погрожуючи застосуванням насильства, відібрали автомобіль Toyota Land Cruiser у місцевої мешканки.

Нинішньому «заступнику міністра МВС в Луганській області» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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