Крім повноцінного відновлення мостів, які були зруйновані внаслідок російської військової агресії, підрядні організації Служби відновлення лагодять мости і шляхопроводи в межах експлуатаційного утримання.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Роботи сьогодні проводяться на автомобільних дорогах:
Р-46 Харків – Охтирка
М-03 Київ – Харків – Довжанський
М-29 Харків – Красноград – Перещепине
М-26 Чугуїв – Мілове
Мета робіт – забезпечення безаварійного проїзду мостами. Зокрема триває відновлення елементів огородження, ремонт деформаційних швів, відновлення захисного шару бетону тощо.
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