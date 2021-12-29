Как коммунальщики и харьковчане боролись с последствиями непогоды

Накануне вечером город был засыпан снегом. Из-за непогоды на дорогах образовался настоящий коллапс и Харьков остановился в километровых пробках. Александр рассказывает, что ему пришлось ехать домой полтора часа, хотя обычно это занимает максимум 30 минут.

Александр, водитель

Везде очень много машин, аварий хорошо, что хоть немного было. люди понимают и ездят более аккуратно. Ну а так было очень тяжело передвигаться, сегодня уже получше, гораздо лучше. Очень много снега навалило и половину машин не могли ехать, половина буксует. Из-за этого такие пробки постоянные по всему городу очень долгие.

В снежных ловушках оказались и пешеходы. Из-за сильного ветра образовывались снежные палатки от 30 до 50 сантиметров. Людям пришлось пробираться к остановкам общественного транспорта и домой через сугробы. Некоторые вызвали такси, однако из-за ухудшения погодных условий цены выросли в несколько раз.

Додому добирались на такси. Подорожало, да, подорожало. Ну, ненамного, но подорожало. Ну, если кто-то хочет побыстрее, то естественно нужно такси. если кому то некуда спешить, то на трамвае, на автобусе, на троллейбусе вот добирались.

Всю ночь коммунальщики расчищали дороги. В соцсетях харьковчане публиковали видео, как снегоуборочная техника работает в усиленном режиме. На уборку снега в Харькове была привлечена вся спецтехника города. В «Дорремстрое» отчитываются, что и сегодня коммунальщики продолжали расчистку дорог, прежде всего – основных магистралей.

Артем Одарченко, главный инженер компредприятия «Дорремстрой»

Убирали со вчерашнего вечера, часов с 5, с 4. Ну, в напряженном режиме, конечно. Обьем довольно-таки большой. Поэтому трудимся и сейчас – вывозим снег с центральных магистралей, расширяем, чистим остановки, пешеходные переходы.

В общей сложности на дорогах города работали более ста двадцати снегоуборочных машин. По данным синоптиков, 31 декабря утром снова пойдет сильный снег, поэтому город уже готовится к борьбе с очередной волной стихии.