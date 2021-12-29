Жил в лесополосе: в зоопарк привезли спасенного лебедя

— Он же ж улететь должен был, по идее? — Конечно, но, может быть, он тогда уже был подбитый, не смог улететь. А его уже ж ждать никто не может.

Лебедя-шипуна осматривают ветеринары. Ищут обморожение или, может, какую-нибудь травму. Ведь птица должна была улететь в теплые края, впрочем, почему-то осталась в лесополосе на Харьковщине, где за ней некоторое время наблюдали местные жители, пока не начали просто бояться за ее жизнь.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

До харківського зоопарку звернулися небайдужі люди, які поблизу міста Мерефа побачили лебедя. Стан птаха викликав занепокоєння, тому вирішили негайно транспортувати його до зоосаду і показати спеціалістам.

Дорогу в зоопарк, лебедь перенес спокойно, уже на месте дал себя осмотреть и обработать повреждения. Если бы не люди, говорит директор зоопарка Алексей Григорьев – судьба пернатого могла сложиться трагически. Ведь без достаточного количества корма и водоема без льда – лебедь мог стать едой бездомных собак.

Алексей Григорьев, директор Харьковского зоопарка

Ну, он изначально мог быть ослабленным или травмированным. Как правило, остаются. У нас не улетают молодые птицы. Но эта птица не молодая, то есть по окрасу, по строению его перьевого покрова, вот по внешнему виду — можно сказать, что уже несколько лет. То есть он не этого года рождения.

Сейчас пернатого красавчика поместили в карантинное помещение, там его ждет усиленный рацион и забота специалистов. В зоопарке говорят, что, скорее всего, лебедь останется в стенах зверинца, потому как за время реабилитации привыкнет к людям.