Зимние развлечения: где отдохнуть харьковчанам и сколько это будет стоить

Горнолыжные развлечения уже давно стали доступны и харьковчанам. Чтобы в дни новогодних каникул прокатиться на лыжах и сноубордах, здесь, в «харьковской Швейцарии», за 1 час проката спортивного снаряжения придется отдать 150 гривен, отдельно придется оплатить еще и подъемник или выход на снег. Здесь уверяют: расценки с прошлого сезона не поднимали. Отдыхающие радуются снегу: говорят, что сейчас погода идеально подходит для активного отдыха. Виктор катается на лыжах чуть ли не каждый день по 6 часов.

Виктор, отдыхающий

Я жду этого времени просто с лета. Даже неправильно, когда заканчивается зимний сезон, я уже жду, когда можно покататься на лыжах. Я участвовал на соревнованиях раньше. Я катался в Бакуриане, там были соревнования.

А вот Сергей вместе со своей супругой приехал сюда в этом сезоне впервые. Мужчина признается, что решил прокатиться на сноуборде после того, как в регионе выпал сильный снег.

Сергей, отдыхающий

Мы объездили все подходящие локации, но это была самая подходящая. Здесь мне нравится сам склон – он немного таким пропеллером и для сноубордиста здесь приятней. Ну, это эмоции такие, ты погружаешься в детство. мне кажется, какие-то снег, снежинки… там можно подурачиться, посмеяться, позитивное настроение, потом целый день ходишь такой уставший, но приятно.

Также хватает людей и на катке под открытым небом, который традиционно установили на главной площади Харькова. Если сравнивать с прошлым годом, то цена отдыха значительно возросла. Теперь за 40 минут человек должен заплатить 170 гривен в кассе или 150 онлайн. Владислава признается, что любит коньки с самого детства. Поэтому сегодня привела сюда учить кататься и своего сына Максима.

Владислава

Это мой сын, ему 6 лет, мы второй раз уже на катке. Он пока что учится падать. Особенно на свежем воздухе очень круто. если еще идет снег, щас он перестал идти, но, когда идет снег, очень классно кататься на свежем воздухе.

Также в Харькове продолжают приглашать харьковчан на новогодние представления в театрах, домах культуры и кино. Там будут проводиться новогодние мероприятия для посетителей. Правда, посетить их можно только с ковид-сертификатом.