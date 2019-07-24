Началась внеочередная сессия Харьковского городского совета

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24 июля 2019 г. 12:05
Автор: Лариса Говина
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Сегодня началась двадцать восьмая внеочередная сессия Харьковского городского совета VII созыва. В повестке дня, которую должны рассмотреть депутаты – 9 вопросов и «Разное».

Среди них в повестке дня значится вопрос, о перечне объектов, которые в 2019 году финансируются за счет субвенции из госбюджета местным бюджетом на социальное экономическое развитие отдельных территорий.

За пару часов до сессии этот проект обсуждался на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета и был утвержден.

Также на сессии будут рассматриваться вопросы, касающиеся расходов на выполнение Программы развития жилищно-коммунального хозяйства, Программы повышения безопасности дорожного движения в Харькове и социальной программы развития физкультуры и спорта.

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